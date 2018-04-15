Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Кремль своими действиями помешал независимому расследованию химической атаки в Сирии. Ракетный удар по Дамаску он охарактеризовал как вынужденную мера. Об этом сообщает со ссылкой на авторскую колонку министра в издании The Sunday Times.

В собственной колонке в газете Уильямсон написал, что “военная операция всегда является последним средством, и решение о ней принималось нелегко”. “Несомненно, что предпочтением для нас является оказание давления на Башара Асада со стороны Кремля — его главной опоры — чтобы сирийский режим прекратил использовать химическое оружие”, — считает британский министр обороны.

По словам Уильямсона, Лондон и Вашингтон продолжают настаивать на политическом решении конфликта в Сирии и призывают Кремль “быть частью этого процесса, а не создавать проблемы”. “Но Москва наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, с призывом организовать независимое расследование событий в городе Дума”, — считает он.

“Мы не можем просто так наблюдать, как Асад пренебрегает жизнями невинных граждан Сирии. И не в наших национальных интересах допустить, чтобы нормой стало применение ужасного оружия, как это, например, случилось в Солсбери”, — написал британский министр.

Уильямсон также подчеркнул, что совместная операция США, Великобритании и Франции в Сирии носила ограниченный характер. “Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну, смене режима или попыткой помешать России выполнить ее задачи в Сирии”, — написал он.

При этом британский министр заявил, что разведывательная информация показала, что именно президент Сирии несет ответственность за химическую атаку в Думе. В качестве довода он привел тот факт, что в районе инцидента был замечен вертолет Ми-8 сирийской армии. “Ни один другой участник конфликта в Сирии неспособен совершить атаку такого масштаба”, — написал Уильямсон.

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