Утвержденная на сегодня методология расчета цены угля в тарифе ТЭС (формула "Роттердам плюс") создает значительное поле для политических манипуляций вокруг ценообразования на данный вид энергоресурса. Об этом на своей странице в сети Facebook заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир .

По его словам, такая ситуация возникает из-за того, что формула учитывает среднюю за 12 месяцев стоимость угля. Соответственно, на растущем рынке цена угля в Украине была ниже, чем цена на мировых рынках. Теперь, когда индикативная цена АРИ2 ARA пошла вниз, на украинском рынке это снижение отразится в будущих периодах, передает со ссылкой на .

"Хотел бы обратить внимание на свой тезис, что стоимость на украинский уголь согласно методологии НКРЭКУ будет постепенно расти относительно индекса APi2 ARA в период снижения цен на уголь на международных рынках. Это объясняется 12 месячным лагом между формированием цены угля на украинском рынке и индекативной ценой АРИ2 ARA. Зато в течение предыдущих почти двух лет данная модель в период роста цен на мировых площадках позволяла украинскому углю быть значительно дешевле относительно указанного индекса. Такие значительные диспропорции свидетельствуют о несовершенстве модели импортного паритета и позволяют заниматься некоторым политикам спекуляциями вокруг ценообразования", - сказал знаток.

Владимир также призвал экспертов энергорынка присоединиться к обсуждению проблемы и подчеркнул, что ее решением является появление полноценного рынка электроэнергии. "На мой взгляд такую ​​ситуацию можно исправить только с введением полноценного рынка электрической энергии и угля", - пишет он.

Напомним, в 2016 году Национальной комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (средние за последние 12 месяцев) плюс доставку в украинский порт.

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