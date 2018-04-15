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США, Великобритания и Франция внести в ООН новый проект резолюции по ситуации в Сирии
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15.04.2018 07:28
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Проект резолюции, предложенный США, Великобританией и Францией,
призывает к обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной
помощи, эвакуации, прекращению огня в Сирии и требует участия
страны в мирных переговорах под эгидой ООН. Фото: EPA Резолюция
призывает к обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной
помощи, эвакуации, прекращению огня в Сирии и требует участия
страны в мирных переговорах под эгидой ООН.Также в документе есть
требование провести независимое расследование заявлений об атаках с
применением отравляющих газов в Сирии для выявления виновных.В
тексте содержится призыв выполнить резолюцию о прекращении огня в
Сирии, которая была принята в феврале 2018 года, но не
выполнялась.Агентство сообщило, что обсуждение проекта резолюции
начнется в понедельник, 16 апреля, но когда ее вынесут на
голосование, пока неизвестно. Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.В ночь на
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения
о применении химического оружия в городе Думе в Восточной
Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское правительство.
Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.На заседании Совета Безопасности ООН 14 апреля был
отклонен российский проект резолюции с осуждением удара по Сирии.
На этом же заседании постоянный представитель Франции при ООН
Франсуа Делатр анонсировал внесение нового проекта резолюции по
ситуации в Сирии.
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