Проект резолюции, предложенный США, Великобританией и Францией, призывает к обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, эвакуации, прекращению огня в Сирии и требует участия страны в мирных переговорах под эгидой ООН. Фото: EPA Резолюция призывает к обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, эвакуации, прекращению огня в Сирии и требует участия страны в мирных переговорах под эгидой ООН.Также в документе есть требование провести независимое расследование заявлений об атаках с применением отравляющих газов в Сирии для выявления виновных.В тексте содержится призыв выполнить резолюцию о прекращении огня в Сирии, которая была принята в феврале 2018 года, но не выполнялась.Агентство сообщило, что обсуждение проекта резолюции начнется в понедельник, 16 апреля, но когда ее вынесут на голосование, пока неизвестно. Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.На заседании Совета Безопасности ООН 14 апреля был отклонен российский проект резолюции с осуждением удара по Сирии. На этом же заседании постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр анонсировал внесение нового проекта резолюции по ситуации в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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