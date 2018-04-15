|Макрон собрался с визитом Россию
|15.04.2018 07:31
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Предыдущая и единственная встреча президента Франции с Путиным состоялась в мае 2017 года в Париже. Тогда французский руководитель сдержанно встретил хозяина Кремля.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Россию в конце мая. Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV в субботу, 14 апреля, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает “Немецкая волна”.
Проведенная в ночь на субботу совместная военная операция США, Великобритании и Франции в Сирии не помешает запланированной поездке, считает министр.
Ранее Макрон получил приглашение президента РФ посетить Петербургский международный экономический форум, который откроется 24 мая. В 2018 году форум пройдет под девизом «Создавая экономику доверия «.
Предыдущая и единственная встреча президента Франции с Путиным состоялась в мае 2017 года в Париже. Тогда французский руководитель сдержанно встретил хозяина Кремля на красной дорожке перед входом во дворец, после чего президенты отбыли на переговоры один на один.