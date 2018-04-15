Украина подтверждает свою твердую позицию в том, что применение химического оружия является грубым нарушением международного права.

Украина поддерживает действия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции в Сирии в ответ на применение химического оружия Дамаском. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам между мирного населения», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН.

Также в ведомстве подчеркнули, что Украина подтверждает свою твердую позицию в том, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

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