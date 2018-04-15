Около 40% украинской мясной продукции содержит антибиотики.

Безопаснее покупать курятину промышленного производства. Мелкие производители могут прибавлять в мясо антибиотики, передает со ссылкой на .

"Украинская курятина промышленного производства не содержит следов антибиотиков. Там стандарты очень высоки. В то же время антибиотиками злоупотребляют небольшие производители курятины", - говорит директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Антибиотики часто добавляют в говядину и свинину.

"В Украине около 30-40% только мяса содержит антибиотики. В Европе этот показатель составляет менее 1%", - подытожил Дорошенко.

С 4 апреля заработала новая процедура проверок качества и безопасности пищевых продуктов. Предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. За нарушение закона предусмотрены жесткие санкции. В зависимости от правонарушения сумма штрафа может достигать 70 тыс. грн.

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