|На росТВ «перепутали» обстрел Сирии и Луганска (ВИДЕО)
|15.04.2018 07:44
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Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» выдал сюжет об обстреле украинского Луганска за кадры удара по Сирии.
О том, что ролик пропагандистов о Сирии на самом деле был снят в 2015 году в Луганске, написал пользователь Twitter с никнеймом Necro Mancer, информирует svodka.net.
«Я и не знал, что Луганск в Сирии», — иронично подчеркнул он.
Вот как выглядит ролик «России 24» о Сирии:
Видео обстрела Луганска в феврале 2015 года:
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