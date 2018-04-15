Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» выдал сюжет об обстреле украинского Луганска за кадры удара по Сирии.

О том, что ролик пропагандистов о Сирии на самом деле был снят в 2015 году в Луганске, написал пользователь Twitter с никнеймом Necro Mancer, информирует svodka.net.

«Я и не знал, что Луганск в Сирии», — иронично подчеркнул он.

Вот как выглядит ролик «России 24» о Сирии:

Видео обстрела Луганска в феврале 2015 года:

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