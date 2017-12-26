Похоже на то, что грядущая избирательная кампания в России пройдет под звуки старого, доброго британского рока и мы все станем петь:

Земляничные поляны,

я запомню на всегда

там где между ягод аллых

нежно обнимал тебя...

Ну, это все же лучше, чем петь "Интернационал" и не начать скакать, как свидомые катрюлеголовцы на Манежной площади, а то запросто можно провалить крышу торгового центра, провалиться в "Кофе хауз" и переломать себе ноги.

Так что ну его нафиг, давайте отнесемся ко всему спокойно и желательно взвешенно, благо нам есть что взвешивать, ведь ситуация для России сложилась еще та. Сегодня самая главная задача Запада, это как можно сильнее нагадить нам как во время предвыборной кампании, так и во время выборов. Для этого Западу нужно прежде только доказать самому себе, что выборы в России фейковые, что демократией на них даже и не пахнет, и что явка на выборах будет близка к нулю, но Кремль посадит в автобусы таджиков с узбеками и весь личный состав Росгвардии вместе со всеми остальными солдатами армии России во главе со спецназом ГРУ, и создаст мощнейшую движуху, в чем ему поможет военно-транспортная авиация ВКС, а вероятно и РВСН, чтобы доставлять фейковых избирателей, а ими будут бурятские бронекопытные дивизии, в крупнейшие города европейской части России, благо часовые пояса позволяют, армия России превращена Путиным в прекрасно действующий механизм. Естественно, что после таких выборов Трамп влезет на трибуну в ООН и станет визжать "У вас царь не настоящий и мы требуем восстановить в России демократию силой!" С него вполне станется. Правда, на Западе забыли о том, что в России существует такое политическое понятие, как "Эффект генерала Лебедя".

Ну, а поскольку генералами в России уже никого не убедить и не вдохновить, то вполне может сгодиться "Крепкий хозяйственник", то есть Павел Грудинин. Хотя харизма у него будет все же меньше, чем у покойного генерала, зато интелект куда как больше и ярче, и уж он-то не прорычит: "Упал, отжался!" Так что замена может оказаться более, чем равноценной, а предвыборная компания сделается на редкость интересной. Если, конечно, мы имеем дело с Хитрым Планом "G" Путина, ведь в таком случае в предвыборную борьбу вступят не два ярых антагониста, а два интеллектуала, один от высокой политики, а второй от серьезной, хорошо выверенной экономики.

Естественно, кто-то может сказать, что Павел Грудинин совершенно не раскрученная фигура и у него нет преданного ему "Союза офицеров России", сделавшего за генерала Лебедя всю основную работу, а она была проделана просто колоссальная. Хотя я в то время работал на другого генерала, в "Союзе офицеров" шарился и даже предупреждал их, что военный генерал кинет их всех, что он потом и сделал. Так вот, если Павел Грудинин это Хитрый План "G" Путина, то ему не нужны никакие союзы и даже КПРФ во главе с дядюшкой Зю, охотно слившимся в унитаз. Вполне хватит допуска на Первый и Второй канал ЦТ и пары десятков митингов в крупнейших залах Москвы и самых больших городах России, плюс дебатов на ЦТ. Правда, у генерала Лебедя был очень серьезный козырь, дрессированный десантник с мировым именем в кинематографе, привезенный из Франции.

Ну и что? Если надо, то ради мощнейшей раскрутки из Китая могут запросто привезти председателя КНР Си Цзиньпиня, а это куда как круче!

Вы скажете, что в таком случае Путин может проиграть выборы Павлу Грудинину? И ошибетесь! Он займет на выборах в первом туре второе место, после чего Путин просто предложит ему стать премьер-министром на веселье всему народу и лично председателю КНР Си Цзиньпиню, чтобы через 6 лет стать президентом России. Если Хитрый План Путина заключается в этом, то наш президент просто гений, народ на выборы пойдет толпами, а весь Запад мало того, что окажется в жопе, так еще и будет полностью в своем собственном говне, да еще говнеца добавят Сисян с Ксюшадью.

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