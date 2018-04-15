Ситуация на Ближнем Востоке и на Донбассе отличается, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер: Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на востоке Украины Фото: turchynov.com По словам Волкера, ситуация на Ближнем Востоке и на Донбассе отличается."Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на востоке Украины – танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием – всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние три с половиной года", – сказал он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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