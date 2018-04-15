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Волкер не считает, что ракетный удар в Сирии может повлиять на ситуацию на Донбассе
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15.04.2018 07:44
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Ситуация на Ближнем Востоке и на Донбассе отличается, отметил
спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт
Волкер. Волкер: Россияне уже четыре года поддерживают конфликт
на востоке Украины Фото: turchynov.com По словам Волкера,
ситуация на Ближнем Востоке и на Донбассе отличается."Россияне уже
четыре года поддерживают конфликт на востоке Украины –
танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием – всем,
что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации
техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на
российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы
видели последние три с половиной года", – сказал
он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств
обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных
войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и
финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на сообщения о применении химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел
России Сергей Лавров утверждал, что российские
специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической
атаки.
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