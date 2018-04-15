Совет безопасности ООН в субботу, 14 апреля, провел экстренное заседание, посвященное ракетному удару по Сирии.

Заседание было созвано по требованию России, назвавшей ракетный удар «актом агрессии» и призвавшей его осудить.

Однако после продолжительных дебатов проект резолюции, подготовленный российскими дипломатами, был отклонен.

За него проголосовали только три члена Совбеза при восьми голосах «против» и четырех воздержавшихся.

В настоящее время в Совбез входят Великобритания, Китай, Россия, США, Франция (постоянные члены), Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Кувейт, Казахстан, Перу, Боливия, Швеция, Нидерланды и Польша.

Напомним, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считался последним очагом сопротивления джихадистов в регионе. Большинство пострадавших – мирные жители. Атаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке войска президента Сирии Башара Асада и обрушился с критикой на президента России Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают его режим.

Утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли несколько ударов по объектам сирийской химической программы. Среди объектов, попавших под удары, – военный аэродром в Меззе и комплексы сирийского Научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрайе под Дамаском, а также предполагаемая база хранения химического оружия в районе населенного пункта Масьяф.

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