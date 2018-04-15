В субботу, 14 апреля, во Львовской области установили новый рекорд Украины, высадив самую длинную аллею лип. Об этом сообщает со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Аллею лип посадили у дороги Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква вдоль насаждений леса Бутынского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" возле г. Большие Мосты Сокальского района Львовской области.

Протяженность новой липовой аллеи составляет 5 км 750 метров.

"Рекорд Украины установлен. Организаторы декларировали, что протяженность аллеи составит 5 км 600 метров, но превзошли заявленное расстояние. Следовательно, рекорд Украины, который зафиксировали на Львовщине - 5 км 750 метров. Сейчас это самая длинная липовая улица в Украине. Уникальность этого рекорда заключается в том, что все эти деревья были посажены прямо здесь за несколько часов", - подчеркнул представитель национального реестра рекордов Украины в Западном регионе Павел Горишевский.

Как сообщал в Ужгороде расцвели первые сакуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира