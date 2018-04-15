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Віталій Козловський похвалився рідкісними кадрами з татом (ФОТО)
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15.04.2018 07:55
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Відомий співак Віталій Козловський днями поділився з шанувальниками
неймовірно зворушливими кадрами зі своїм батьком, опублікувавши
фото в честь його дня народження.
Зірковий син склав для батька вірш, який одразу оцінили фани
виконавця:
Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован
был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым,
мог бы сердиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь
поклониться, тебе, Отец, за своё счастье. За счастье быть тобой
любимым, и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь,
грублю порою. Прости меня, Отец, за это, ты самый близкий Друг на
свете! Я сын большого Человека, а это главное, поверьте. С Днём
рождения, Папа
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