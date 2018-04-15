



Відомий співак Віталій Козловський днями поділився з шанувальниками неймовірно зворушливими кадрами зі своїм батьком, опублікувавши фото в честь його дня народження.



Зірковий син склав для батька вірш, який одразу оцінили фани виконавця:





Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым, мог бы сердиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь поклониться, тебе, Отец, за своё счастье. За счастье быть тобой любимым, и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь, грублю порою. Прости меня, Отец, за это, ты самый близкий Друг на свете! Я сын большого Человека, а это главное, поверьте. С Днём рождения, Папа



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