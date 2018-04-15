Мама шьет, я закройщик и правитель. занимается курьерской доставкой и закупает ткани. Еще одна девушка принимает заказы, работает с клиентами, говорит 20-летняя Таисия Коваленко из . Открыла мастерскую по пошиву сумок-бананок, рюкзаков, передает со ссылкой на .

Работаем с сентября прошлого года. В бизнес вложили 9 тысяч гривен. Закупили минимальное количество кожзаменителя, ремешков и ткани. Окупились расходы за первый месяц. Больше только заказов имели в декабре. Ежемесячно продаем 100200 единиц товара. Очень хотелось создавать собственную продукцию. Нравится, когда видишь пошел по улице человек с твоим рюкзаком. Моя знакомая занималась пошивом сумок. Я также решила попробовать. Это перспективное дело.

Предлагаем клиентам самим выбрать размер, длину ремешка, цвет, материал подкладки. Сумка-бананка стоит от 350 гривен. Большой рюкзак 850. Чаще покупают женщины. Мужчины обычно берут на подарки. Самый известный цвет розовый. Пока продаем товар по большей части через интернет. Рекламируем в соцсетях. Хотим договориться с несколькими магазинами, чтобы брали на реализацию наши изделия. Самая действенная реклама сарафанное радио. Покупатели пишут: "Мои одногруппницы ходят с вашими бананками, я тоже хочу". Или друзья порекомендовали.

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