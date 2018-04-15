Взрыв произошел возле здания Киевэнерго в Святошинском районе столицы. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

В Святошинском районе Киева в ночь на воскресенье, 15 апреля, прогремел взрыв у здания Киевэнерго. Об этом сообщает Национальная полиция на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

В результате взрыва в здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад. От взрыва никто не пострадал.

На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату.

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