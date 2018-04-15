|В столице возле здания Киевэнерго произошел взрыв
|15.04.2018 08:00
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Взрыв произошел возле здания Киевэнерго в Святошинском районе столицы. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.
В Святошинском районе Киева в ночь на воскресенье, 15 апреля, прогремел взрыв у здания Киевэнерго. Об этом сообщает Национальная полиция на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
В результате взрыва в здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад. От взрыва никто не пострадал.
На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату.
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