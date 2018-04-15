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За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных – штаб АТО
15.04.2018 08:00
Бовики 14 апреля обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 52 раза, сообщил пресс-центр штаба антитеррористической операции. За сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе Фото: EPA Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных 52 раза, в том числе и из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 120 мм и 122 мм.Вблизи Водяного, Гнутово, Шахты "Бутовка" и Талаковки Донецкой области велся снайперский огонь, добавили в штабе.
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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