За прошедшие сутки, 14 апреля, боевики продолжили игнорировать режим полного прекращения огня осуществив 52 обстрела позиций ВСУ, в результате чего трое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкиного, а из минометов калибра 82 мм – Песков и Шахты "Бутовка". Также из гранатометов различных систем огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП – по защитникам Новотроицкого и Водяного из зенитной установки – близко Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – по нашим позициям неподалеку Павлополя, Гнутового, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка». Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкиного, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а близко Водяного, Гнутового, Шахты «Бутовка» и Талаковки – велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики обстреливали защитников Зайцевого и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы они применили под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Майорска. Также из крупнокалиберных пулеметов вооруженные группировки обстреляли защитников Троицкого.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, за минувшие сутки, 14 марта, боевики 43 обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины , в результате чего один украинский защитник. На луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям под Троицким.

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