Пограничники отдела “Краснополье” Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

“Вчера утром близкий патруль в нескольких метрах от госграницы, неподалеку от населенного пункта Грабовское, задержал двух граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска”, — указано в сообщении.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 60 и 57-летнего азербайджанцев составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

“Как уже сообщалось, еще одного нарушителя государственной границы Украины пограничники задержали в позапрошлые сутки на этом же направлении. 16-летний парень пешком незаконно пересек границу с территории России в Украину вне установленных пунктов пропуска. Им оказался наш соотечественник”, — добавили в ведомстве.

Во время выяснения обстоятельств остановленного правонарушения пограничники установили, что данный гражданин является местным жителем и в январе этого года он уже задерживался за нарушение государственной границы Украины. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Как сообщал административная граница с оккупированным Крымом начали патрулировать беспилотники.

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