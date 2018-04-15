|Что будет, если взорвать ядерную бомбу в Марианской впадине (видео)
|15.04.2018 08:16
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Ядерная бомба — один из самых разрушительных видов оружия, взрывная волна от которого способна трижды обогнуть земной шар.
Марианская впадина — самая глубокая трещина в земной поверхности, каньон глубиной около 11 километров, полностью затопленный водой, пишет со ссылкой на .
А теперь автор этого видео предлагает нам представить, что произойдет, если взорвать самую сильную бомбу в мире в самом глубоком каньоне. Стоит отметить, что фантазии автора не столь недалеки от истины, ведь рассуждениями на тему атомных взрывов под водой занимались многие исследователи.
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