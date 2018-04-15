Что будет, если взорвать ядерную бомбу в Марианской впадине (видео) По теме: Ядерная бомба — один из самых разрушительных видов оружия, взрывная волна от которого способна трижды обогнуть земной шар. Марианская впадина — самая глубокая трещина в земной поверхности, каньон глубиной около 11 километров, полностью затопленный водой, пишет со ссылкой на . А теперь автор этого видео предлагает нам представить, что произойдет, если взорвать самую сильную бомбу в мире в самом глубоком каньоне. Стоит отметить, что фантазии автора не столь недалеки от истины, ведь рассуждениями на тему атомных взрывов под водой занимались многие исследователи.











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