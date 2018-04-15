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Дуда: РФ оккупировала Крым, де-факто оккупировала часть Украины, и это проблема для ее диалога с другими странами
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15.04.2018 08:16
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Президент Польши Анджей Дуда отметил, что "всегда существует шанс"
на разговор с Россией. Дуда: Всегда существует шанс на
разговор, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а
во-вторых – не создает опасной ситуации, не является
агрессором Фото: EPA Польский президент комментировал удар США,
Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Он отметил, что
Польша была уведомлена об ударе и что она поддерживает разговор с
союзниками по НАТО.В этом контексте он отметил, что "всегда
существует шанс" на разговор с Россией."Всегда существует шанс на
разговор, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых –
не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к
сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и
это сегодня является проблемой в отношениях с Россией каждой
демократической страны, которая честно смотрит на окружпющий мир и
хочет безопасности", – сказал польский президент.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в
конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на
стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке.
Российское руководство отвергает эти обвинения и
утверждает, что РФ не является стороной противостояния.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения
о применении химического оружия в городе Думе в Восточной
Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек. Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское правительство.
Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.
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