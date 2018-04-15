Президент Польши Анджей Дуда отметил, что "всегда существует шанс" на разговор с Россией. Дуда: Всегда существует шанс на разговор, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых – не создает опасной ситуации, не является агрессором Фото: EPA Польский президент комментировал удар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Он отметил, что Польша была уведомлена об ударе и что она поддерживает разговор с союзниками по НАТО.В этом контексте он отметил, что "всегда существует шанс" на разговор с Россией."Всегда существует шанс на разговор, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых – не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и это сегодня является проблемой в отношениях с Россией каждой демократической страны, которая честно смотрит на окружпющий мир и хочет безопасности", – сказал польский президент.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек. Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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