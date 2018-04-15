|В Алеппо прогремел взрыв: десятки погибших
|15.04.2018 08:22
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В сирийском Алеппо прогремел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 20 человек, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо.
На место происшествия прибывают кареты скорой помощи и спасательные расчеты.
По данным источника, в районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна.
Кроме этого, информация о причине взрыва, а также официальное подтверждение произошедшего пока не поступали.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Сирии некоторые жители Восточной Гуты обратились в больницу с симптомами отравления хлором.
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