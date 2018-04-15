В сирийском Алеппо прогремел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 20 человек, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо.

На место происшествия прибывают кареты скорой помощи и спасательные расчеты.

По данным источника, в районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна.

Кроме этого, информация о причине взрыва, а также официальное подтверждение произошедшего пока не поступали.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Сирии некоторые жители Восточной Гуты обратились в больницу с симптомами отравления хлором.

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