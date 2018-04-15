В оккупированном боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецке наблюдается усиленное передвижение военной техники. По городу ходят слухи, что командование воинских частей отзывает отпускников и боевиков, пребывающих в увольнительных на выходных, передает со ссылкой на .

Кроме того, в субботу, 14 апреля, Донецке прекратили вещание несколько радиостанций, "лег" локальный оператор мобильной связи "Феникс", а с 14:00 в городе пропал интернет. Провайдеры отказывают в предоставлении услуги, мотивируя это проблемами у магистрального провайдера из России, который поставляет интернет в самопровозглашенную "республику".

"Никто из ответственных за связь в Донецке лиц не может объяснить, когда это закончится. А тем временем дончане в шоке, ведь у многих на интернет завязана работа и общение с родными", – говорит житель города Евгений.

"Подобное масштабное отключение связи в городе происходит в первый раз, горожане строят домыслы, что это может быть подготовкой к наступлению армии ДНР", – говорит дончанка Алина.

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