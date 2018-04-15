|Наступление в ДНР: в Донецке "легли" интернет и мобильная связь, в городе заговорили о боях
|15.04.2018 08:32
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В оккупированном боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецке наблюдается усиленное передвижение военной техники. По городу ходят слухи, что командование воинских частей отзывает отпускников и боевиков, пребывающих в увольнительных на выходных, передает со ссылкой на .
Кроме того, в субботу, 14 апреля, Донецке прекратили вещание несколько радиостанций, "лег" локальный оператор мобильной связи "Феникс", а с 14:00 в городе пропал интернет. Провайдеры отказывают в предоставлении услуги, мотивируя это проблемами у магистрального провайдера из России, который поставляет интернет в самопровозглашенную "республику".