Ультрас «Шахтера» сожгли флаг так называемой «Новороссии» во время матча 27-го тура украинской Премьер-лиги между «горняками» и «Динамо», который проходил на стадионе «Металлист» в Харькове.

Фото было опубликовано в Instagram theukrfootball, информирует svodka.net.

«Донецк — это Украина», «Правильно сделали», «А вы еще говорите, что они сепары», «Болею за «Динамо», но тут фанатам реально «уважуха», «Ребята — молодцы. Они своим поступком показали, что об этих террористах думает вся Украина», — комментируют поступок фанатов «горняков» подписчики.

Напомним, «Шахтер» уступил «Динамо» со счетом 0:1. Победу киевлянам принес гол Владимира Шепелева.

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