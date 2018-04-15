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Возле здания "Киевэнерго" ночью произошел взрыв – полиция
15.04.2018 08:33
Скорее только, злоумышленники подорвали у здания "Киевэнерго" гранату, отметили в столичной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве произошел взрыв Фото: Поліція Києва / Facebook В результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты двое дверей, повреждены окна и фасад здания."По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату", – говорится в сообщении.Правовая квалификация инцидента будет определена после проверки, добавили в полиции.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1649581385097626

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