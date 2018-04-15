Скорее только, злоумышленники подорвали у здания "Киевэнерго"
гранату, отметили в столичной полиции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Киеве произошел взрыв Фото:
Поліція Києва / Facebook В результате взрыва никто не пострадал, но
были выбиты двое дверей, повреждены окна и фасад здания."По
предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать
гранату", – говорится в сообщении.Правовая квалификация
инцидента будет определена после проверки, добавили в полиции.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1649581385097626
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