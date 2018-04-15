|В Винницкой области полицейский выстрелил в коллегу на глазах у сорока детей
|15.04.2018 08:41
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На открытом уроке в сельской школе Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников.
Полицейские рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Во время инсценировки один из полицейских был нападающим, а другой показывал, как защититься от ножа. Он повалил коллегу на пол, а через мгновение раздался выстрел, информирует svodka.net.
Гильза пролетела в двух метрах от детей. Школьники и учителя не сразу поняли, что выстрел был настоящий.
Раненый был госпитализирован. Известно, что пуля попала в живот.
Капитана полиции отстранили от службы. Правоохранители сообщили, что выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности.
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В полиции проводят служебную проверку. Стрелявшему грозит до двух лет ограничения свободы.