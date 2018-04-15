На открытом уроке в сельской школе Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников.

Полицейские рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Во время инсценировки один из полицейских был нападающим, а другой показывал, как защититься от ножа. Он повалил коллегу на пол, а через мгновение раздался выстрел, информирует svodka.net.

Гильза пролетела в двух метрах от детей. Школьники и учителя не сразу поняли, что выстрел был настоящий.

Раненый был госпитализирован. Известно, что пуля попала в живот.

Капитана полиции отстранили от службы. Правоохранители сообщили, что выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности.

Читайте: Известного украинского полицейского поймали пьяным за рулем: пришлось устроить погоню (ВИДЕО)

В полиции проводят служебную проверку. Стрелявшему грозит до двух лет ограничения свободы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира