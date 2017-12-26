Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в следующем году он
"будет там, где будет горячее только, и там, где будет нужнее
только для людей". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Луценко: Следующий год будет особенным Фото: ЕРА "Следующий
год будет особенным. Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и
хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я
никогда не был послушным солдатом в своей жизни. На следующий год
Луценко будет там, где будет горячее только, и там, где будет
нужнее только для людей. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и
страну", – сказал он.Юрий Луценко занимает должность
генпрокурора с 12 мая 2016 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира