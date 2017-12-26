Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в следующем году он "будет там, где будет горячее только, и там, где будет нужнее только для людей". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Следующий год будет особенным Фото: ЕРА "Следующий год будет особенным. Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни. На следующий год Луценко будет там, где будет горячее только, и там, где будет нужнее только для людей. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну", – сказал он.Юрий Луценко занимает должность генпрокурора с 12 мая 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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