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Зеленский проведет срочное совещание с главами НАБУ, САП и ГПУ
28.10.2019 23:57
Зеленский созвал на срочное заседание глав антикоррупционных силовых ведомств
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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