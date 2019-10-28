Погода, Новости, загрузка...
Зеленский проведет срочное совещание с главами НАБУ, САП и ГПУ
28.10.2019 23:57
Зеленский созвал на срочное заседание глав антикоррупционных силовых ведомств Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 