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К Балуху не пускают врачей – правозащитник
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15.04.2018 08:49
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Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинец Владимир Балух
не называет сроков окончания голодовки, отметил замглавы правления
Крымской правозащитной группы Владимир Чикригин. С 19 марта Балух
держит голодовку Фото: crimeahrg.org Он отметил, что защита
постоянно ходатайтсвует о доступе врачей к Балуху, но просьбы
отклоняют, ссылаясь на то, что состояние здоровья Балуха – не
критическое."У нас нет объективной информации о состоянии здоровья
Балуха, поскольку к нему не пускают медиков. Адвокаты Балуха, когда
видят его на суде, замечают, что ему становится хуже, но без
обследований что-то конкретное сказать невозможно... Даже когда его
держали под домашним арестом, ему не разрешали съездить в
Симферополь сделать обследование", – сказал
Чикригин.Правозащитник отметил, что Балух не называет сроков
окончания голодовки."На последнем заседании Балуху передавали
обращение украинских депутатов, в котором они призывают его
прекратить голодовку, но он пока отказывается", – заявил
Чикригин.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был
задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в
ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые
шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к
трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное
хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года
“суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом.
Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим
составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный
“суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения
свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб.
(почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного
Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов,
после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения
свободы в колонии-поселении.Балух в качестве протеста против
судебного приговора держит голодовку с 19 марта. 22 народных
депутата Украины 10 апреля из-за угрозы жизни
активиста просили его начать принимать пищу.В марте Балуха
избил конвой в СИЗО, сообщала его адвокат Ольга Динзе.
Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий
Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в
качестве "потерпевшего".
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