Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинец Владимир Балух не называет сроков окончания голодовки, отметил замглавы правления Крымской правозащитной группы Владимир Чикригин. С 19 марта Балух держит голодовку Фото: crimeahrg.org Он отметил, что защита постоянно ходатайтсвует о доступе врачей к Балуху, но просьбы отклоняют, ссылаясь на то, что состояние здоровья Балуха – не критическое."У нас нет объективной информации о состоянии здоровья Балуха, поскольку к нему не пускают медиков. Адвокаты Балуха, когда видят его на суде, замечают, что ему становится хуже, но без обследований что-то конкретное сказать невозможно... Даже когда его держали под домашним арестом, ему не разрешали съездить в Симферополь сделать обследование", – сказал Чикригин.Правозащитник отметил, что Балух не называет сроков окончания голодовки."На последнем заседании Балуху передавали обращение украинских депутатов, в котором они призывают его прекратить голодовку, но он пока отказывается", – заявил Чикригин.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.Балух в качестве протеста против судебного приговора держит голодовку с 19 марта. 22 народных депутата Украины 10 апреля из-за угрозы жизни активиста просили его начать принимать пищу.В марте Балуха избил конвой в СИЗО, сообщала его адвокат Ольга Динзе. Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в качестве "потерпевшего". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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