Глава МИД России Сергей Лавров заявил со ссылкой на данные швейцарских экспертов, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отравили веществом BZ. В швейцарской лаборатории в ответ сообщили, что заключение об использовании при покушении на Скрипаля газа "Новичок" не вызывает сомнений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта Фото: ЕРА 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ, который не производится в России, и об этом свидетельствуют данные швейцарских специалистов"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение (Лаврова. – ). Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: не подлежит сомнению, что Портон-Даун определила отравляющее вещество как "Новичок". Их стандарты работы настолько жесткие, что можно доверять этим выводам", – сказано в сообщении швейцарской лаборатории. Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что россии скрипаля новичок веществом Теги: мир