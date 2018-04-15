|В ГСЧС предупредили украинцев о высокой пожарной опасности
|15.04.2018 08:59
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Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности в течение 15 - 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 15 - 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Киевской области в течение 15 - 16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
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