Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности в течение 15 - 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15 - 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Киевской области в течение 15 - 16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал svodka.net, в Киеве в ботаническом саду имени Фомина зацвели магнолии . По полученным данным, пока что распустилось еще совсем немного цветов. Однако уже через несколько дней весь ботанический сад будет утопать в цвете этих деревьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира