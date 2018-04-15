В этом году 15 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Антипасхи, который называют еще Красной Горкой. Давайте разберемся, что это за событие, передает со ссылкой на .

История праздника

Слово "Антипасха" означает "противоположный Пасхе", или "вместо Пасхи", то есть повторное обращение к празднику Воскресения Христового.

Главное событие, связанное с этим днем, описано в Евангелии от Иоанна. Спустя неделю после воскресения Иисуса апостолы собрались вместе, но, поскольку боялись преследований, закрыли дверь комнаты изнутри. И вдруг в закрытом помещении появился Христос! Он "стал посреди, и говорит им: "Мир вам!" Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои". Ученики пришли в восторг от того, что снова могут видеть учителя.

Что нельзя делать на Антипасху

В этот день крайне не рекомендуется заниматься домашними делами. Лучше только посвятить все время или значительную его часть делам духовным. Не только потому, что это воскресный день, но еще и потому, что Фомино воскресенье напоминает о значении веры.

Не рекомендуется наводить порядок на могилах. Несмотря на то, что Антипасха – традиционный поминальный день, позаботьтесь о том, чтобы все необходимые приготовления к нему были сделаны заранее.

Не пейте спиртные напитки "за Царствие Небесное". Алкоголь и духовность не имеют ничего общего, равно как и духовность и чревоугодие. Не организовывайте на кладбище подобие банкетов – это совсем не подходящее место для подобных мероприятий. Лучшее, что вы можете сделать для ваших умерших родных – помолиться за их души, вспомнить добрым словом, зажечь за них свечу.

Не рекомендуется посещать кладбища беременным женщинам и детям до 1 года. Для них предпочтительнее посещение храма.

Что можно делать на Антипасху

Посетить богослужение в храме – здесь служат специальную заупокойную литургию. Если вы действительно хотите помочь душам ваших умерших родных, между кладбищем и церковью выбирайте церковь, хотя, разумеется, можно посетить и храм, и могилы.

Приметы на Антипасху

Считалось, что на Красную Горку нельзя сидеть дома, а тот, кто закроется в четырех стенах, не заслужит семейного счастья.

Брак, арестант в этот день, считался самым удачным и долговечным.

Умыться дождем на Красную Горку – к долгой молодости и красоте.

Если в этот день вы с кем-то поссоритесь, не помиритесь до Троицы.

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