В материалах Белого дома для прессы, представленных 14 апреля, указано, что США готовы ввести новые антироссийские санкции из-за поддержки Кремлем режима президента Сириии Башара Асада. В Белом доме анонсировали новые антироссийские санкции Фото: pexels.com "Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Асада (президента Сирии Башара Асада. – )", – процитировал О’Тул текст.Он подтвердил РБК, что видел документ, в котором содержалась эта фраза.На сайте Белого дома пока нет подобной информации. From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy — Brian O'Toole (@brianoftoole) 14 апреля 2018 г. При этом британская газета Daily Mail также сообщила со ссылкой на источник, что подобная фраза содержалась в материалах для брифинга. В них отмечалось, что поддержка Кремля позволила режиму Асада "совершать преступления против сирийского народа".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки апреля что санкции новые асада Теги: мир