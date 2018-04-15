Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине 15-16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"По сообщению Укргидрометцентра, 15-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

В Киевской области 15-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал за последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1708 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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