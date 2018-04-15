|Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
|15.04.2018 09:08
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Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине 15-16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает
"По сообщению Укргидрометцентра, 15-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
В Киевской области 15-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал за последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1708 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.
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