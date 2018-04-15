Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не станет проводить бой с Александром Поветкиным в России.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает IFL TV, информирует svodka.net.

«Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем», — подчеркнул Хирн.

При этом промоутер добавил, что Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса, чтобы не ехать в Россию: «Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов».

На данный момент договоренности о дате и месте проведения боя нет.

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