|В Россию не поеду: Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса
|15.04.2018 09:12
|
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не станет проводить бой с Александром Поветкиным в России.
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает IFL TV, информирует svodka.net.
«Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем», — подчеркнул Хирн.
При этом промоутер добавил, что Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса, чтобы не ехать в Россию: «Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов».
На данный момент договоренности о дате и месте проведения боя нет.
Читайте: США заранее проинформировали Россию о ракетном ударе по Сирии
Поделитесь статьей с друзьями