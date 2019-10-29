50-річна Дженніфер Еністон стала гостею вечірнього шоу Еллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show). У бесіді з 61-річною ведучою зірка серіалу "Друзі" розповіла про свою нову роботу над серіалом "Ранкове шоу" (The Morning Show) і багато іншого.



У якийсь момент в розмові Джен згадала, як в одному з недавніх ефірів шоу Дедженерес (Еллен, до слова, є відкритою лесбіянкою і перебуває у шлюбі з актрисою Порше де Россі) ведуча поцілувалася в губи з радіоведучим Говардом Стерном.



"Як це було? Тобі сподобалося? Ти нервувала? Увійшла в смак?" - завалила Еністон питаннями Дедженерес.



"Це тебе заводить?" - відповіла Еллен Дженніфер.



Слідом Еністон запитала у Дедженерес, як часто вона цілується з чоловіками. Еллен зізналася, що час від часу цілує хлопців в губи, а також у відповідь поцікавилася у Джен, коли вона останній раз цілувалася в губи з дівчиною.



Актриса задумалася, але так і не змогла згадати, коли востаннє цілувалася в губи з жінками. Реакція Еллен на слова Джен була блискавичною: вона присунулася до неї і натякнула, що готова до поцілунку. Еністон трохи зніяковіла, проте в наступну секунду вже цілувалася з ведучою прямо в ефірі вечірнього прайм-тайму.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow) 27 Жов 2019 р. о 3:34 PDT



"Це те, що глядачі хотіли побачити! Вони чекали цього протягом багатьох років", - сказала Дедженерес після поцілунку Еністон, а також зазначила, що у неї дуже м'які губи.

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