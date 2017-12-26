Прокуратура города Киева в течение 2017 передала в суд 110 уголовных производств с признаками коррупционных преступлений. Об этом сообщил прокурор города Киева Роман Говда во время выступления в Киевском городском совете, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

"С начала года при надлежащем процессуального руководства прокуратуры правоохранительными органами столицы завершено и направлено в суд 110 уголовных производств о преступлениях с признаками коррупции", - цитирует пресс-служба слова Р.Говды.

Он подчеркнул, что каждое третье из таких производств расследовалось следователями прокуратуры города, является одним из лучших показателей по стране.

В частности, по его словам, перед судом за совершение коррупционных преступлений появились 2 головы сельсоветов, 2 депутата, 3 руководители высших учебных заведений, 55 работников национальной полиции, 2 налоговика, адвокат, 3 таможенники, 4 чиновники миграционной службы и другие лица.

По результатам судебного рассмотрения в реальной меры наказания уже осуждены 6 обвиняемых.

Кроме того, отметил Р.Говда, в текущем году судами с участием работников органов прокуратуры города рассмотрено 129 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. По результатам рассмотрения признаны виновными 81 человек, из них до 54 человек применено административное взыскание в виде штрафа.

Среди привлеченных к ответственности, уточнил он, 31 госслужащий различных категорий, 9 должностных лиц публичного права, 11 полицейских, 2 депутата Киевского местного совета, 2 должностных лица начальствующего состава органов гражданской защиты и другие.

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