|Из-за непогоды в США погибли три человека
|15.04.2018 09:16
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По меньшей мере три человека погибли в США в результате снегопада, бурь, дождя и града. Об этом сообщает AP, передает
Отмечается, что в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на летний дом, в котором спал ребенок. Девочка погибла.
В Висконсине погибла женщина, потеряв контроль над машиной и столкнувшись с внедорожником, который ехал по встречной полосе.
Кроме того, в штате Небраска в результате ДТП погиб водитель снегоуборочной машины.
Как сообщал в Индии ветер повредил Тадж Махал.
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