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В Госдепе США заявили, что для продолжения диалога Сирия должна задекларировать запасы химического оружия
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15.04.2018 09:21
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Возможно, ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии
"побудит" сирийское правительство задекларировать химическое оружие
и все программы, связанные с ним, заявила представитель
Госдепартамента США Хизер Нойерт. Нойерт: Если бы
сирийское правительство задекларировало химическое орудие, мы бы
помогли им войти в Женевский процесс Фото: U.S. Department of State
/ Facebook "Сирийский режим мог бы сделать несколько вещей, и
первая, которую надо сделать прямо сейчас – задекларировать
все запасы химического оружия и все программы, с этим связанные.
Возможно, после этих действий (ракетного удара США,
Великобритании и Франции по Сирии – ) они, наконец,
очнулись, и это побудит их пересмотреть их подход – на это бы
мы определенно надеялись. Если они это сделают, то мы бы помогли им
войти в Женевский процесс, через который они, в конце концов,
подошли бы к моменту, до которого еще очень далеко – когда
Сирия начала бы снова восстанавливаться", – сказала Нойерт.По
ее словам, Женевский процесс - единственная возможность разрешить
ситуацию."Россия и Иран пытались выстроить "Астанинский процесс",
"Сочинский процесс" – ничего из этого не сработало, потому что
Иран и Россия в этих случаях выступали гарантами", – заявила
представитель Госдепа.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на сообщения о применении химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел
России Сергей Лавров утверждал, что российские
специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической
атаки.
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