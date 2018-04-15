Возможно, ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии "побудит" сирийское правительство задекларировать химическое оружие и все программы, связанные с ним, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Нойерт: Если бы сирийское правительство задекларировало химическое орудие, мы бы помогли им войти в Женевский процесс Фото: U.S. Department of State / Facebook "Сирийский режим мог бы сделать несколько вещей, и первая, которую надо сделать прямо сейчас – задекларировать все запасы химического оружия и все программы, с этим связанные. Возможно, после этих действий (ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии – ) они, наконец, очнулись, и это побудит их пересмотреть их подход – на это бы мы определенно надеялись. Если они это сделают, то мы бы помогли им войти в Женевский процесс, через который они, в конце концов, подошли бы к моменту, до которого еще очень далеко – когда Сирия начала бы снова восстанавливаться", – сказала Нойерт.По ее словам, Женевский процесс - единственная возможность разрешить ситуацию."Россия и Иран пытались выстроить "Астанинский процесс", "Сочинский процесс" – ничего из этого не сработало, потому что Иран и Россия в этих случаях выступали гарантами", – заявила представитель Госдепа.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр инстранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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