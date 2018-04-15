В Киеве под правительственным кварталом расположена разветвленная сеть бункеров, которые были построены и оснащены во времена Холодной войны.

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Их построили ещё в 1936-1938 годах. Как раз, когда строился высший совет, Совмин. При Хрущеве строительство этих стратегических точек на случай техногенной атаки и ядерного удара было закончено. Все они оснащены вентиляцией, автономной системой очистки воды, автоматическими перекрытиями, которые блокируются в случае угрозы заражения радиацией. Такие объекты – не уникальны, они есть не только в Украине. С началом ядерной гонки, они были возведены по всему бывшему СССР и за океаном тоже. В Штатах на спуск по тревоге в подземный бункер президента и госсекретаря предусмотрено 5 минут. У нас – до 7 минут на случай запуска ракет с подводных лодок Атлантики и 14 минут с континента. Естественно, это устаревшие расчеты. Тем более, что сегодня основная угроза для Украины исходит от северного соседа, информирует svodka.net.

По его сведениям, сетка разветвлённых проходов и бункеров достигает до 50 км.

«Центр столицы был соединён с так называемой «Святошинской галереей». Ещё при Сталине на Верховинной улице был возведён бункер глубиной 60 м с двумя выходами, откуда обеспечивалась быстрая авиационная эвакуация лидеров государства. Работает ли эта система сейчас, сложно сказать. Но то, что под правительственным кварталом и сегодня действует система сообщения, нет сомнения. Важно, что она многоуровневая. В Администрацию президента можно попасть разными путями: и по Шелковичной, и через Нацбанк из Кабмина и парламента. Также есть сообщения между зданием гостиницы «Киев» – с одной стороны, отелем «Украина» – с другой. Входят в этот «спрут» и здания комитетов не только на улице Садовой, но и напротив парламента, а также рядом с тем же «Киевом», где живут бесквартирные депутаты и спикер Андрей Парубий», – добавил прежний сотрудник СБУ.

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Экс-силовик также настаивает, что под 19-этажной гостиницей «Украина» до сих пор находится многоэтажная подземная система с госрезервом и запасами продовольствия на нижнем ярусе.

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