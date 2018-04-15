



Вже сьогодні відбудеться прямий ефір та грандіозний фінал шоу "Голос країни-8" і на шоу виступлять Валентин Біленький, Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Дмитро Самко з команди Сергія Бабкіна, Анна Трінчер, Христина Храмова, Арсен Вітрецький, Адріана Шевчук з команди Джамали, Микита Трондін, Віолетта Литвиненко, Зіанджа, Сбуї Сргсян з команди Потапа, а також тріо Nude voices, Михайло Сосунов, Олена Карась, Андрій Рибарчук з команди Тіни Кароль.



Втім, без приємних несподіванок не обійтися: так, тренери виконають спільну пісню у кращих тадиціях шоу "Голос", а тренер "Голосу. Діти-4" MONATIK представить прем'єру своєї нової композиції "Життя співає".



Також глядачів очікує грандіозне шоу: режисер-постановник восьмого сезону "Голосу країни", а також хореограф "Танців з зірками" Руслан Махов розповів про надсучасні декорації прямого ефіру: "Завдяки новій сцені 360 ° у глядачів і гостей вечора буде можливість відчути себе як в 3D-кінотеатрі, адже в цього року інноваційні екрани будуть розташовані по всьому периметру залу. Таким чином, у глядачів буде складатися відчуття віртуальної реальності, а картинка буде виглядати більш наповненою і яскравою".





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