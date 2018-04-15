Спасатели все еще не нашли тело третьего мужчины, который перевернулся с лодки несколько дней назад в Киеве на Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

В течение 14 апреля спасатели проводили поисковые работы и обследовали 12,1 тыс. кв. м акватории реки Днепр. Водолазы обследуют Днепр возле острова Жуков и острова Казачий. Поисковые работы проводятся в течение светового дня.

"По состоянию на 18:30 14 апреля поисковые работы завершены, тела не найдено. 16 апреля с 9:00 водолазы снова начнут поисковые работы тела мужчины", - сообщили спасатели.

С начала поисковых работ обследовано 204,6 тыс. кв. м акватории реки Днепр.

Как сообщал 12 апреля в 19:00 поступила информация, что было найдено тело мужчины. По прибытию на место происшествия, стало известно о месте нахождения второго мужчины, которого водолазы достали и передали правоохранительным органам.

Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплести на остров Жуков. Двум это удалось, а трое перевернулись на лодке и исчезли.

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