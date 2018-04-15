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Хейли: Если сирийский режим снова использует ядовитый газ, США готовы опять действовать
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15.04.2018 09:37
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Режим президента Сирии Башара Асада использует химическое оружие
при поддержке России, заявила постоянный представитель США при
Организации Объединенных Наций Никки Хейли. Хейли: Химическое
оружие – это угроза для всех нас Фото: ЕРА По словам Хейли, режим
президента Сирии Башара Асада использует химическое оружие при
поддержке России."Химическое оружие – это угроза для всех нас…
Я говорила с президентом. Он сказал, что если режим в Сирии снова
использует этот ядовитый газ, то Соединенные Штаты готовы опять
действовать", – заявила Хейли.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял на
заседании Совбеза ООН 14 апреля, что использование химоружия в
Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада "с помощью
подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций
распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими
секретными разведданными".
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