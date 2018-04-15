Режим президента Сирии Башара Асада использует химическое оружие при поддержке России, заявила постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли. Хейли: Химическое оружие – это угроза для всех нас Фото: ЕРА По словам Хейли, режим президента Сирии Башара Асада использует химическое оружие при поддержке России."Химическое оружие – это угроза для всех нас… Я говорила с президентом. Он сказал, что если режим в Сирии снова использует этот ядовитый газ, то Соединенные Штаты готовы опять действовать", – заявила Хейли.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совбеза ООН 14 апреля, что использование химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада "с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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