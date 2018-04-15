Иногда бывает трудно понять, выветрился ли весь употреблённый алкоголь из организма или нет, пишет со ссылкой на .

Допустим, если вы выпили бутылку пива, то можно ли садиться за руль через час? А через полчаса?

Эти отнюдь не праздные вопросы знакомы каждому, кто хотя раз сталкивался с тем неприятным фактом, что субъективное ощущение трезвости очень неоднозначно коррелирует с объективным уровнем алкоголя в крови. А ведь тут действует масса разных факторов, включая массу тела, скорость употребления, крепость напитка и т. д.

Чтобы впредь избавить наших читателей от мучительных раздумий, мы составили удобную инфографику, охватывающую все основные спиртные напитки.

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