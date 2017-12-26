Олега Гебана и Сергея Костенко обвиняются в покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает LIGA.net .

Олег Гебан и Сергей Костенко обвиняются в покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана.

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, который ранее уволил одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремея Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Председательствующим судьей при принятии решения по Гебану и Костенко был судья Мартынов.

"Основная мотивация, насколько я понял, это то, что они (Гебан и Костенко, - ред.) долгое время находятся под стражей и, соответственно, это нарушение конвенций, следовательно надо изменить меру пресечения. Соответственно, долгое время дело рассматривается, оно в суде с января 2016 года, то есть уже два года. Соответственно суд делает вывод, что раз дело уже долго находится в суде, то надо изменить меру пресечения", - сказал Горбатюк.

По его мнению, это решение необоснованно, поскольку суд редко назначал судебные заседания по этому делу, действительно затягивая рассмотрение. Возможно, прокуратура повторно будет обращаться в суд для изменения меры пресечения для обвиняемых.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремея Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года . Тогда как Генеральная прокуратура просила для него 6 лет лишения свободы, а сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.