Загибель ватажка «Ісламської держави». Свідки про операцію спецназу США
29.10.2019 00:19
28 октября
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28.10.2019
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Метки: война, Сирия, США, Трамп, ИГИЛ, курды.
28 октября
«Абу-Бакра аль-Багдаді, засновник і лідер екстремістського угруповання – убитий під час операції спецназу США», – оголосив президент США Дональд Трамп. Оприлюднено відеокадри руїн, які залишилися, як повідомляється, на місці будинку на північному заході Сирії, де переховувався ватажок угруповання «Ісламська держава». Курди стверджують, що керівника ісламістів вистежила їхня розвідка. Тим часом у Росії поставили під сумнів заяву Трампа про загибель підозрюваного, а Ізраїль привітав США з успішною операцією. (Відео Reuters, АР)