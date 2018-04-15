Как минимум, три человека погибли на территории Соединенных Штатов Америки вследствие сильного снегопада, бури, дождя и града в ночь на воскресенье, 15 апреля. О катаклизме пишет AP .

В соответствии с информацией издания, в штате Луизиана вследствие сильных порывов ветра одно из деревьев свалилось на старый дом, в котором на момент непогоды спал ребенок, вследствие удара девочка скончалась.

В то же время в Висконсине погибла жительница, которая потеряла контроль над машиной и врезалась во внедорожник, ехавший по встречной полосе трассы.

Помимо этого, на территории штата Небраска вследствие дорожно-транспортного происшествия умер водитель снегоуборочной машины во время исполнения обязанностей.

Как сообщал svodka.net.uа, 12 апреля, в Индии сильные ветры, которые дули со скоростью 130 км/ч, вызвали разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж Махал, который внесен в наследие ЮНЕСКО и признан рукотворным чудом света.

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