Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире программы «60 минут» на пропагандистком телеканале Россия предложил россиянам вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.

Российский политик Борис Надеждин сказал, возможный ответ РФ создает проблемы не для американского бизнеса, а для миллионов российских граждан. Об этом сообщает Лига.Новости, информирует svodka.net.

По его словам, сейчас он пьет лекарства, которые произведены в странах «вероятного противника», имея в виду не только США, но Францию.

«Выплевывайте…Кору дуба заваривайте, боярышник (пить, — ред.)», – сказал Толстой.

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6 апреля Министерство финансов США ввело санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В их числе — сам Дерипаска, а также его компании Русал и En+.

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