|Вице-спикер Госдумы предложил россиянам вместо американских лекарств пить боярышник и кору дуба
|15.04.2018 09:51
|
Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире программы «60 минут» на пропагандистком телеканале Россия предложил россиянам вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.
Российский политик Борис Надеждин сказал, возможный ответ РФ создает проблемы не для американского бизнеса, а для миллионов российских граждан. Об этом сообщает Лига.Новости, информирует svodka.net.
По его словам, сейчас он пьет лекарства, которые произведены в странах «вероятного противника», имея в виду не только США, но Францию.
«Выплевывайте…Кору дуба заваривайте, боярышник (пить, — ред.)», – сказал Толстой.
Читайте: Андрей Макаревич резко раскритиковал Госдуму РФ
6 апреля Министерство финансов США ввело санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В их числе — сам Дерипаска, а также его компании Русал и En+.