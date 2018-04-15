Во время поминальных дней в столице более 400 правоохранителей будут нести службу возле кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает

Во время проведения поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать сотрудники патрульной полиции, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения. Для недопущения нарушений общественного порядка сотрудники структурных подразделений полиции Киева будут нести службу около культовых сооружений.

"Более 400 правоохранителей будут нести службу возле кладбищ и других культовых сооружений", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали киевлян соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщал во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить "скорые".

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