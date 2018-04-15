|
Латынина: Давайте скажем честно, что кровавый Асад травил газом кровавых боевиков. Детей боевиков и их заложников. Это другая картина
|
15.04.2018 09:53
|
"Бочки с хлором", которые использовал режим президента Сирии Башара
Асада, помогли выиграть сражение в Восточной Гуте, заявила
российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Если в Восточной
Гуте убиты, прежде только, заложники, то вопрос должен быть и
к тем, кто этих заложников берет Скриншот: Эхо Москвы /
Facebook "Вот как в условиях малого количества войск
наступать? Там все изрыто ходами за это время.
И технические, подчеркиваю, технически обоснованное
решение – это тяжелый хлор, который сбрасывается
с вертолета, что и произошло, и который сам, будучи
тяжелее воздуха, заползает в эти пещеры и убивает там
все. Они его применили. И вот еще раз подчеркиваю это
слово: технически это оказалось совершенно оправдано, потому что
боевики тут же бежали. Восточная Гута занята войсками Асада.
Эти емкости с хлором, действительно, выиграли
сражение", – заявила Латынина.По ее словам, "возникает простой
вопрос". "О’кей, химоружие – это красная линия.
Я даже как-то согласна с такими международными
правилами игры. А как наступать в условиях людей
в клетках? И, наверное, если в Восточной Гуте убиты,
прежде только, заложники, то вопрос должен быть
не только к тем, кто травит газом заложников,
но и к тем, кто этих заложников берет. Меня абсолютно
бесит, что настоящий западный нарратив: да, это кровавый Асад,
который травит газом детей. Нет, все-таки давайте скажем
честно, что кровавый Асад травил газом кровавых боевиков, таких
же кровавых как он – это минимум, может быть,
даже более. Это дети, или дети самих боевиков или
их заложников. И то и другое ужасно, но это
другая картина", – сказала российский публицист.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявлял на заседании Совбеза ООН 14 апреля, что использование
химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада
"с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных
организаций распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их
мифическими секретными разведданными".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира