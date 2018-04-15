"Бочки с хлором", которые использовал режим президента Сирии Башара Асада, помогли выиграть сражение в Восточной Гуте, заявила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Если в Восточной Гуте убиты, прежде только, заложники, то вопрос должен быть и к тем, кто этих заложников берет Скриншот: Эхо Москвы / Facebook "Вот как в условиях малого количества войск наступать? Там все изрыто ходами за это время. И технические, подчеркиваю, технически обоснованное решение – это тяжелый хлор, который сбрасывается с вертолета, что и произошло, и который сам, будучи тяжелее воздуха, заползает в эти пещеры и убивает там все. Они его применили. И вот еще раз подчеркиваю это слово: технически это оказалось совершенно оправдано, потому что боевики тут же бежали. Восточная Гута занята войсками Асада. Эти емкости с хлором, действительно, выиграли сражение", – заявила Латынина.По ее словам, "возникает простой вопрос". "О’кей, химоружие – это красная линия. Я даже как-то согласна с такими международными правилами игры. А как наступать в условиях людей в клетках? И, наверное, если в Восточной Гуте убиты, прежде только, заложники, то вопрос должен быть не только к тем, кто травит газом заложников, но и к тем, кто этих заложников берет. Меня абсолютно бесит, что настоящий западный нарратив: да, это кровавый Асад, который травит газом детей. Нет, все-таки давайте скажем честно, что кровавый Асад травил газом кровавых боевиков, таких же кровавых как он – это минимум, может быть, даже более. Это дети, или дети самих боевиков или их заложников. И то и другое ужасно, но это другая картина", – сказала российский публицист.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совбеза ООН 14 апреля, что использование химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада "с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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