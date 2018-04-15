Американский мультипликатор, кинорежиссер Тим Миллер, который в нынешнее время готовится к съемкам новой части фильма о Терминаторе, выбрал актера на роль робота, говорится на страницах Deadline .

По информации издания, в образе новой модели Терминатора появится актер Гэбриел Луна в возрасте 35 лет из США. При этом до этой роли, его наиболее успешным появлением на экранах стал сериал "Агенты Щ.И.Т." , в котором он сыграл Призрачного гонщика.

Гэбриела также можно было встретить в кинофильме "Злой город".

Помимо этого актера в новой части франшизы появятся также Маккензи Дэвис и Диего Бонета. Согласно планам, на больших экранах фильм можно будет увидеть уже 22 ноября 2019 года.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, голливудский режиссер Тим Миллер, снимающий сиквел культового боевика "Терминатор", отдал одну из ключевых ролей 27-летнему мексиканскому актеру и певцу Диего Бонете.

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