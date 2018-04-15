По данным источника Sunday Times, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина.

Кремль при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства.

Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, пишет газета Sunday Times. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии.

Издание отмечает, что Великобритания готовит ответную кибератаку. По данным источника Sunday Times, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.

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